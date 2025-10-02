Das Inferno Festival 2026 findet wieder wie gewohnt in Oslo statt. Die Tageseinteilung wurde bekanntgegeben.

Inferno Festival Datum 02.04. bis 05.04.2026 Veranstaltungsort Das Inferno Festival 2026 wird in Oslo in den Locations Rockefeller, John Dee (beide im gleichen Gebäude) und Kniven Bar (Møllergata 32, 0179 Oslo; Einlass ab 20 Jahren, Passkontrolle!) stattfinden. Adresse: Torggata 16 NO-0181 Oslo www.rockefeller.no Preise & Tickets Tickets ab ca. 314 Euro findet ihr hier. Bands Alle Acts in alphabetischer Reihenfolge: Darvaza Deicide Incantation Kanonenfieber The Kovenant Myr Old Man's Child Perchta Whoredom Rife