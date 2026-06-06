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Kanaan live in Berlin 31.07.2026

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Adresse:
Neue Zukunft, Berlin

Berlin

Künstler: Kanaan

Ort: Neue Zukunft, Berlin

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Josey Scott: Equipment-Dieb im Fan-Shirt festgenommen
Josey Scott bei einer Saliva-Show House of Blues in West Hollywood
Vor Kurzem wurde Josey Scott auf Tour ein Anhänger voller Equipment und Merch gestohlen. Nun hat die Polizei einen Verdächtigen in Haft.
Ex-Saliva-Frontmann Josey Scott und seiner Band wurde Ende April in Tulsa, Oklahoma, sein gesamter Tourtrailer gestohlen. Scott veröffentlichte Fotos des gestohlenen Equipments – darunter Instrumente, Merchandise, Bühnenkleidung und andere persönliche Gegenstände – und bat seine Fans um Hilfe bei der Suche. Darüber hinaus starte der Musiker eine Crowdfunding-Kampagne, um den Verlust ausgleichen zu können. Clever geht anders Inzwischen können Josey Scott und seine Gefährten aufatmen. Am 4. Mai gab die Polizei von Tulsa in einer Pressemitteilung bekannt, einen Verdächtigen festgenommen zu haben. Der Clou: Der Verdächtige, der als der 47-jährige Jason Wofford identifiziert wurde, trug ein Josey Scott-Shirt, das scheinbar…
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