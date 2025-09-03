Aaron Stainthorpe lässt seit Wochen kein gutes Haar an My Dying Bride. Nun äußert sich Andrew Craighan zur gegenwärtigen Situation.

1990 gründeten Sänger Aaron Stainthorpe und Gitarrist Andrew Craighan zusammen mit Calvin Robertshaw (ebenfalls Gitarre), Adrian Jackson (Bass) und Rick Miah (Schlagzeug) My Dying Bride. Spätestens bei der Arbeit am aktuellen Album A MORTAL BINDING muss etwas vorgefallen sein, das zum Zerwürfnis zwischen Aaron Stainthorpe und der übrigen Band geführt hat. Kurz nach der Veröffentlichung der Platte im April 2024 gaben My Dying Bride nämlich eine Auszeit bekannt. Öffentliche Schlammschlacht Im Dezember wurde schließlich angekündigt, dass 2025 wieder Auftritte stattfinden werden, allerdings mit Mikko Kotamäki (Swallow The Sun) am Mikrofon. Davon habe Stainthorpe, nach eigenen Angaben, nur über die sozialen…