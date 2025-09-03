Sammler und Judas Priest-Fans dürfen sich bald über eine neue Rob Halford-Actionfigur vom Spielzeughersteller McFarlane freuen.

Judas Priest-Fans aufgepasst! Der amerikanische Spielzeughersteller McFarlane hat angekündigt, bald eine neue Actionfigur von Frontmann Rob Halford auf den Markt zu bringen. Die Figur zeigt Halford in typischer Lederkluft, wie er eine Hand zu Hörnern erhebt. Passend dazu gibt es einen Mikrofonständer mit Mikro, eine "Art-Card" mit einem Foto des Frontmanns und ein nummeriertes Echtheitszertifikat. In guter Gesellschaft Der Spielzeug-Halford ist sechs Zoll (circa 15,24 cm) groß und soll den Sänger in "unglaublichem Detail" darstellen. Die Figur ist an 12 Stellen beweglich, um sie in die richtige Pose zu bringen. Das Manschgerl wird in der "Music Maniacs"-Fensterbox ausgestellt, für diejenigen,…