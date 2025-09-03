Sabaton kündigen offiziell ihr elftes Studioalbum an. Zur Feier des Tages werden gleich zwei neue Singles veröffentlicht.

Es war schon eine Weile klar, doch jetzt ist es offiziell: Sabaton veröffentlichen dieses Jahr ihr elftes Studioalbum. LEGENDS erscheint am 17. Oktober 2025 über Better Noise Music. Es ist das erste Album, seit die Schweden ihre langjährige Zusammenarbeit mit mit Nuclear Blast beendet haben. Eine weitere Neuheit: Erstmals waren alle Band-itglieder am Songwriting-Prozess beteiligt. Legendäre Geschichten Wie der Titel der Platte schon vermuten lässt, widmen sich Sabaton in den Liedern großen historischen Persönlichkeiten wie Dschingis Khan, Napoleon Bonaparte, Hannibal, Julius Caesar und Jeanne D’Arc. Frontmann Joakim Brodén erklärt: „Legenden waren schon immer in unsere Musik verwoben, und das HEROES-Album…