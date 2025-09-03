Toggle menu

Kanonenfieber live in Stuttgart 16.03.2026

Künstler: Kanonenfieber

Amy Lee, Poppy & Courtney LaPlante teasern Kollaboration
Courtney LaPlante (Spiritbox), Amy Lee (Evanescence) und Poppy (v.l.) hecken gerade was aus
Ein Foto - und die Erwartungen schäumen über. Da haben Amy Lee, Courtney LaPlante und Poppy mal was angerichtet...
Es gibt ein Update zur Kollaboration von Evanescence-Frontfrau Amy Lee, Spiritbox-Sängerin Courtney LaPlante und Poppy. Wie in einem neuen Teaser-Video zu sehen ist, heißt der gemeinsame Track der drei Musikerinnen ‘End Of You’.   Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an   Ein Beitrag geteilt von Courtney LaPlante (@courtneylaplante) [Originalmeldung vom 28.08.2025:] Alle drei stehen für sich genommen schon für geballte Frauen-Power, doch nun scheinen die drei Musikerinnen ihre Fähigkeiten zusammenzuwerfen und zu multiplizieren. Die Rede ist von Evanescence-Chefin Amy Lee, Spiritbox-Frontfrau Courtney LaPlante und Poppy. So teasern die Metallerinnen derzeit anscheinend eine Kollaboration. Das Internet flippt aus In einem…
