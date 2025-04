The Damned-Mitbegründer Brian James hat jüngst das Zeitliche gesegnet. Über die Todesursache liegen aktuell keine Informationen vor.

Die Musikwelt muss Abschied von einem Punk Rock-Veteranen nehmen. So ist Brian James, seines Zeichens Gründungsgitarrist von The Damned, aus dem Leben geschieden. Der Brite starb friedlich am Donnerstag, den 6. März 2025 im Beisein seiner Ehefrau Minna, seines Sohns Charlie sowie seiner Schwiegertochter Alicica. Er wurde 70 Jahre alt. Hummeln im Hintern Brian James fungierte auf DAMNED DAMNED DAMNED, dem Debütalbum von The Damned aus dem Jahr 1977, als Haupt-Songwriter. Nach der Veröffentlichung des Zweitwerks MUSIC FOR PLEASURE (ebenfalls 1977) stieg James aus und gründete das kurzlebige Projekt Tanz Der Youth sowie The Lords Of The New Church. Zusammen…