Die niederländischen Horrormetaller Carach Angren haben etwas Neues zusammengebraut und überraschen mit ihrer aktuellen Single.

Vergangenes Frühjahr verkündeten Carach Angren über die Sozialen Netzwerke, an neuem Material zu arbeiten und ein neues Kapitel einzuläuten. Im November 2024 ging es offiziell ins Studio. Das Resultat ist eine EP mit Namen THE CULT OF KARIBA und soll am 17. Oktober via Season Of Mist erscheinen. Die fünf Lieder präsentieren sich als eine „dicht verwobene Reise durch historische Legenden, okkulte Überlieferungen und Gothic-Horror.“ Anknüpfung Eine erste Single gibt es auch schon. ‘Ik Kom Uit Het Graf’ (zu Deutsch: "Ich komme aus dem Grab") ist der erste Song, den die Niederländer in der Muttersprache darbieten. 2008 erschien der Langspieler LAMMENDAM,…