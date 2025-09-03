Beim jüngsten Titanium Tart-Gig hat Nicko McBrain ein paar Worte über seinen Nachfolger am Live-Schlagzeug von Iron Maiden verloren.

Nicko McBrain stand jüngst wieder auf der Live-Bühne: Nicht mit Iron Maiden, sondern mit seiner eigenen Band Titanium Tart spielte der Schlagzeuger vier Gigs in Florida. Während des letzten Stelldicheins am 26. Juli 2025 im OCC Road House & Museum in Clearwater wandte sich der 73-Jährige an Publikum und sprach über seinen Nachfolger bei den Eisernen Jungfrauen: Simon Dawson, welchen Bassist Steve Harris aus British Lion rekrutiert hat. Allerlei Scherze "Ihr alle wisst, dass ich mich von den Tourneen mit Iron Maiden zurückgezogen habe", holt Nicko McBrain aus. "Und sie haben einen liebenswerten Kerl geholt. Er ist ein Baby, er…