Der ehemalige Slipknot-Schlagzeuger Jay Weinberg spricht in einem Podcast-Interview über die Arbeit an seinem ersten Soloalbum.

Jay Weinberg, der bis November 2023 bei Slipknot trommelte, arbeitet schon lange an seinem ersten Soloalbum und erzählt jetzt im Podioslave-Podcast mehr darüber. Das Album soll laut Weinberg in Zusammenarbeit mit mehreren Sängern oder Sängerinnen entstehen, der Schlagzeuger selbst kümmert sich aber um alle sonstigen Instrumente. Ideale Zusammenarbeit "Ich arbeite zwar an einem Soloalbum, aber es ist nicht solo im Sinne davon, dass nur ich darauf zu hören sein werde", erläutert der 34-Jährige. "Ich spiele alle Instrumente darauf, aber ich arbeite mit vielen verschiedenen Sängern zusammen, die mich inspiriert haben." Mit Freunden ein spontanes Projekt zu starten, wollte Jay Weinberg schon…