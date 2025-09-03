Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Kapelle Petra live in Stuttgart 14.03.2026

teilen
mailen
teilen

Adresse:


Künstler: Kapelle Petra

Ort:

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
At The Gates: Tomas Lindberg hat seltenen Krebs
At The Gates, Alcatraz Festival 2021
At The Gates wollen ihr neues Album aufgrund der Krebserkrankung von Frontmann Tomas Lindberg früher als geplant veröffentlichen.
At The Gates haben sich mit nicht so guten gesundheitlichen Neuigkeiten über ihren Sänger Tomas Lindberg zu Wort gemeldet. Der Schwede laboriert am sogenannten adenoid-zystischen Karzinom, welches bei ihm in der Speicheldrüse diagnostiziert wurde. Momentan befindet er sich im Krankenhaus und wird den ganzen Tag betreut. Darüber hinaus wollen die Death-Metaller in Bälde nicht warten, bis Lindberg wieder gesund ist, um ihr neues Album rauszubringen. "Das adenoid-zystische Karzinom ist ein seltener, bösartiger Tumor, der sich von Drüsengeweben ableitet und insbesondere im Kopf- und Halsbereich auftritt", heißt es im Netz dazu. "Häufigster Manifestationsort sind die Speicheldrüsen. [...] Typisch für das adenoid-zystische…
Weiterlesen
Zur Startseite