Helloween im Interview! Cradle Of Filth im Shitstorm. METAL HAMMER gedenkt dem verstorbenen Brent Hinds (Mastodon). Neue Alben von Månegarm, Nailed To Obscurity u.a.

Back In Black – das Metal-Update Cradle Of Filth zerfallen während der laufenden Tournee! Zunächst verkündet Keyboarderin Zoë Marie Federoff-Šmerda ihren sofortigen Ausstieg – wenig später legen sie und Ehemann sowie Gitarrist Marek „Ashok“ Šmerda mit heftigen Vorwürfen nach, gefolgt von seinem Rauswurf aus der Band und einem aufgebrachten Statement von Dani Filth. Unsere Analyse! Ein anderer Band-Streit muss ungelöst bleiben: Brent Hinds ist wenige Monate nach seinem Aus bei Mastodon bei einem Motorradunfall verstorben. Seine ehemaligen Band-Kollegen und die Metal-Welt gedenken dem Musiker. Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden…