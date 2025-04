2024 spielten die ‘Teutonic Four’ ein Konzert in Deutschland. Nun sieht die Stimmung zwischen den Bands anders aus. Schmier (Destruction) erklärt, warum.

Noch im August 2023 hängte Sodom-Frontmann Thomas ‘Angelripper’ Such an die große Glocke, dass er sich eine engere Zusammenarbeit der ‘Teutonic Four’ wünsche. Im Juli 2024 war es dann so weit. Die vier Bands - also neben Sodom noch Kreator, Destruction und Tankard, kamen zum ‘Klash Of The Ruhrpott’ zusammen. Seitdem scheint zwischenmenschlich einiges bei den Musikern geschehen zu sein, wie Destruction-Bassist und -Sänger Marcel Schirmer in einem neuen Interview mit Knac.com berichtet. "Ich möchte jetzt nichts Schlechtes sagen, weil ich seit zehn Jahren hieran arbeite. Ich habe versucht, alle zu überzeugen. Wir kennen uns zwar alle, aber da gibt…