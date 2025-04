Exodus schmieden aktuell nicht nur Kompositionen für ein Album. Laut Gary Holt sollen aus der Studioarbeit gleich zwei Longplayer herauskommen.

Exodus arbeiteten zurzeit bekanntlich an neuem Material. Daraus soll allerdings nicht nur ein Studioalbum werden, wie der auch bei Slayer spielende Gitarrist Gary Holt nun im Interview beim The Chuck Shute Podcast ausplauderte. Laut dem Haupt-Songwriter der Thrash Metal-Formation ist der Plan, aus den eingespielten Songs zwei Nachfolger für das 2021 veröffentlichte PERSONA NON GRATA zu machen. Lukrative Vorarbeit "Wir sind seit zwei Wochen im Studio", erstattet der Exodus-Riff-Schmied Bericht über den Fortschritt der Arbeiten. "Tom schließt gerade die Drums ab. Wir haben uns hierbei ein ambitioniertes Ziel gesetzt: Im Moment nehmen wir zwei Platten auf. Es fehlen uns noch…