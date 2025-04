Vergangenen Sommer verkündete Carla Harvey ihren Ausstieg bei den Butcher Babies. Schon bald debütiert ihr Soloprojekt The Violent Hour.

15 Jahre führte Carla Harvey zusammen mit Heidi Shepherd die Butcher Babies an, bis sie 2024 einen Schlusstrich zog. Bei einem Auftritt in der The Ward Bond Show vergangenen Oktober ging Harvey etwas tiefer auf ihre Beweggründe ein, die Band, die sie einst begründete, zu verlassen. Hauptsächlich haben die familiären Veränderungen den Ausschlag gegeben. „Es gehört sehr viel dazu, in einer Band zu sein – besonders, wenn man älter wird und sich das Leben verändert, man Beziehungen und einen Partner hat. Ich habe eine Stieftochter. Der Gedanke, zehn oder zwölf Monate im Jahr auf Tour zu sein, erschien mir einfach…