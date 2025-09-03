Britta Görtz und Maik Weichert von Heaven Shall Burn im exklusiven Video-Interview: „Diese positive Weiblichkeit tut uns in der Band gut.“

Diese Album-Release-Tournee hatten sich Heaven Shall Burn anders vorgestellt: Ihren zweiten Auftritt zur Feier des neuen Albums HEIMAT bei Rock am Ring 2025 mussten sie nach einem Song abbrechen; die Stimme von Sänger Marcus Bischoff machte wegen einer Infektion dicht – an eine Fortsetzung des Auftritts und die anschließenden Konzerte war nicht zu denken. Die Lösung in der Not nach wenigen Tagen: Britta Görtz von Hiraes sprang ein und beendete – zwischenzeitlich gemeinsam mit dem noch angeschlagenen Marcus Bischoff – die Tournee zusammen mit Heaven Shall Burn, bis zum großen Finale auf dem Rockharz Open Air. METAL HAMMER traf Britta…