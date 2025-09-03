Toggle menu

Karl die Große live in Magdeburg 11.10.2025

Künstler: Karl die Große

Jake E. Lee will das Leben wieder genießen können
Member of US rock band Anthrax, Scott Ian (L) and former Ozzy Osbourne guitarist Jake E. Lee (R) during rehearsals on the eve
Vergangenen Oktober wurde Jake E. Lee mehrfach angeschossen. Jedoch versucht er, sein Leben nicht zu sehr davon beeinflussen zu lassen.
Am 15. Oktober 2024 wurde Jake E. Lee beim morgendlichen Spaziergang mit seinem Hund Coco angeschossen. Drei Kugeln trafen den einstigen Gitarristen von Ozzy Osbourne. Glück im Unglück: Keine der Kugeln verletzte Lee tödlich. Auch Coco blieb unversehrt und ist mit einem Schrecken davongekommen. Ziemlich genau neun Monate später sind die körperlichen Verletzungen verheilt. Die seelischen Schäden benötigen jedoch ein bisschen mehr Zeit. Verdrängung Im Interview mit Jim Florentine und Jim Norton von der SiriusXM-Show „Ozzy’s Boneyard“, wurde Jake E. Lee gefragt, ob sein Gitarrenspiel durch den Vorfall im letzten Herbst beeinträchtigt wurde. „Ich hatte vorher schon ein paar Jahre…
