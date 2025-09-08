Hatebreed-Gitarrist Wayne Lozinak meldet sich erneut mit einem Update zu seinem Gesundheitszustand und macht Hoffnung.

Kurz nach dem diesjährigen Download Festival in Großbritannien wurde bei Hatebreed-Gitarrist Wayne Lozinak ein Tumor im Gehirn entdeckt. Grund für die Untersuchungen waren Symptome, die auf einen Schlaganfall hindeuten können. Zwar soll es sich um einen gutartigen Tumor handeln, entfernt werden muss das sogenannte Meningeom dennoch, da es mit der Zeit wächst. Voller Zuversicht Ende Juni wandte sich Lozinak bereits via Social Media an seine Fans und gab an, dass es ihm gut gehe. Dann erklärte er, dass noch ein paar Arzttermine ausstünden, um den weiteren Verlauf der Behandlung zu klären. Auch hoffte er zu dem Zeitpunkt, „dass wir die…