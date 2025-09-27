Milo Silvestro singt seit fast zweieinhalb Jahren bei Fear Factory. Nun resümiert Burton C. Bells Nachfolger diese Zeit.

Nachdem die On-Off-Beziehung von Burton C. Bell und Fear Factory (vornehmlich Gitarrist Dino Cazares) 2020 ihr jähes Ende gefunden hatte, übernahm Milo Silvestro das Mikrofon. Für den gebürtigen Italiener ist dieser Umstand offenbar nach wie vor zuweilen unwirklich, obwohl seine offizielle Vorstellung bereits im Februar 2023 stattfand. Perfektionismus Im Interview mit der Mike James Rock Show lässt er die letzten zweieinhalb Jahre Revue passieren und erklärt: „Ich bin wirklich dankbar für alle Fans, die die neue Besetzung von Fear Factory mit offenen Armen empfangen, denn das ist wirklich keine leichte Sache… Es ist ein wirklich großes Erbe und wir versuchen, es…