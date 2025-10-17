Fans von Bring Me The Horizon müssen sich noch etwas gedulden, bis es neue Musik gibt. Die Prioritäten sind aktuell anders gewichtet.

Bring Me The Horizon-Frontmann Oli Sykes erklärte vergangenen Dezember, dass die Band dringend eine kreative Pause nötig hätte. Die Arbeit an POST HUMAN: NEXT GEN (2024) habe ihn schlichtweg überlastet. Seine derzeitigen Verpflichtungen sind dahingehend nicht wirklich eine Entlastung. Am diesjährigen Muttertag verkündete der Sänger zusammen mit seiner Partnerin, dass sie Zwillinge erwarten. Am 16. Juli wurde die Geburt von Grey und Zélia bekanntgegeben. Eine notwendige Pause Im Interview mit NME verriet Sykes nun, dass eigentlich noch vor den Sommer-Festival-Shows in diesem Jahr neue Musik veröffentlicht werden sollte. „Ich wollte dieses Jahr neue Musik rausbringen. Ich habe so viel aus dem…