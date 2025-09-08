Der ehemalige Metallica-Produzent Bob Rock spricht über seine Arbeit für die kontroversen Alben LOAD (1996) und RELOAD (1997).

In dem "The Metallica Report"-Podcast spricht der Produzent Bob Rock über die kontroversen LOAD- und RELOAD-Alben, die er in den Neunzigern mit Metallica aufgenommen hat. Nach dem gigantischen Erfolg von Metallicas Band-betiteltem "schwarzen" Album (1991) gehören LOAD und RELOAD zu den unbeliebteren Metallica-Platten. Bob Rock beschreibt, wie es zu dem Doppelalbum kam und was der Unterschied zu anderen Platten der Gruppe ist: "Ich weiß nicht mehr, wessen Idee es war. Vielleicht Lars’, weil groß denkt und Musik so betrachtet wie ich. Er sagte damals, dass er Bands wie Aerosmith, die Rolling Stones oder Guns N' Roses gut findet - alles…