Katastrophen Kommando live in Hamburg 20.12.2025

Künstler: Katastrophen Kommando

I Prevail: Ex-Sänger Burkheiser darf keine Musik rausbringen
Brian Burkheiser mit I Prevail am 28. März 2023 in Nottingham
Brian Burkheiser will eigenes Material rausbringen, hat aber leider noch ein rechtliches Problem mit I Prevail am Hals.
Der frühere I Prevail-Sänger Brian Burkheiser hat darf derzeit keine eigene Musik veröffentlichen. Dies machte der US-Amerikaner in den Sozialen Medien publik. Laut dem 32-Jährigen besteht ein "ungelöster Zwist" mit seiner ehemaligen Band, welche dies verhindert. "Wegen eines ungelösten Zwists mit meiner einstigen Band I Prevail werde ich davon abgehalten, meinen Song ‘Phases’ sowie andere neue Musik rauszubringen", stellt Brian offenherzig klar. "Ich bin zutiefst enttäuscht, aber mache alles, was ich kann, um die Dinge voranzutreiben. Ich möchte meiner Familie, meinen Freunden und -- was am wichtigsten ist -- meinen Fans für ihre unerschütterliche Unterstützung danken." Unfeiner Move Die Wege…
Weiterlesen
