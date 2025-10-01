Tom G. Warrior spricht im Interview darüber, warum er mit Triptykon und Triumph Of Death alte Songs von Celtic Frost und Hellhammer spielt.

Tom Gabriel Fischer, auch bekannt unter seinem Künstlernamen Tom G. Warrior, ist der ehemalige Hellhammer und Celtic Frost-Gitarrist sowie der aktuelle Triptykon-Sänger und Gitarrist. Im Interview mit PowerOfMetal.cl sprach er über seine anstehende Performance auf dem Chile Terrorfest. Dort wird er mit seinem neuen Projekt Triumph Of Death Musik von Hellhammer und mit Triptykon Songs von Celtic Frost spielen. Auf die Frage, ob er mit dem Gedanken spiele, eine der beiden Bands mit neuem Material wiederzubeleben, antwortet dieser: „Im Fall von Celtic Frost machen wir das bereits mit Triptykon. Triptykon ist im Grunde die Fortsetzung von Celtic Frost, nur ohne die…