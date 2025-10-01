Down starteten, wie viele andere Bands, ihre Karriere im Untergrund. Heute blicken wir auf die Anfänge zurück.

Es gibt wohl keinen, der sich das Veröffentlichungsdatum von NOLA besser merken kann, als Down-Schlagzeuger Jimmy Bower. „Ich erinnere mich genau, weil es an meinem 27. Geburtstag war“, erzählte er in einem Interview. Als Down 1995 ihr Debütalbum veröffentlichten, war es mehr als nur ein musikalisches Statement. Es war eine rohe, ehrliche Liebeserklärung an ihre Heimatstadt New Orleans in Louisiana, deren Kürzel dem Album seinen Namen gab. Entstanden über einen Zeitraum von fünf Jahren ist NOLA das Ergebnis einer intensiven kreativen Reise, die tief in den Sümpfen des amerikanischen Südens verwurzelt ist. Aufgrund des heutigen Jubiläums begeben wir uns auf…