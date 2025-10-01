Def Leppard-Gitarrist Vivian Campbell kämpft bekanntlich seit Jahren gegen Krebs. Mit dem Thema Tod hat er daher seinen Frieden gemacht.

2013 erhielt Vivian Campbell die Diagnose Krebs – genauer gesagt das Hodgkin-Lymphom, einem bösartigen Tumor im Lymphsystem. Die Erkrankung stellte sich bislang als besonders hartnäckig heraus. Anfang 2025 vermeldete der Def Leppard-Gitarrist, sich einer Knochenmarktransplantation unterzogen zu haben. Nach Jahren voller Chemo- und Immuntherapien sowie einer erfolglosen Eigenstammzellentransplantation befindet sich Vivian Campbell nun erstmals in Remission. Das Leben leben Im Interview mit Fueled With Chris Cyr spricht Campbell darüber, wie all das seine Einstellung und Sicht auf das Leben verändert hat. Zunächst erklärt er, dass er Dinge nicht mehr auf die lange Bank schiebe und sich viel mehr gönnt. Zusammengefasst:…