Gegen Ende dieses Jahres soll eine Dokumentation erscheinen, in der es um Ozzy Osbournes Gesundheitsprobleme und den Weg zum Abschiedskonzert geht.

Von Kameras begleitet zu werden, ist für Ozzy Osbourne nichts Neues. Immerhin wurden er und seine Familie für die Serie ‘The Osbournes’ bereits von 2002 bis 2005 im Alltag gefilmt. Nun kehrt Ozzy mit einer neuen Dokumentation namens ‘No Escape From Now’ zurück, die noch dieses Jahr bei Paramount+ ausgestrahlt werden soll. Die Dreharbeiten haben bereits 2022 während der Arbeit an PATIENT NUMBER 9 begonnen und sollen das Konzert am am 5. Juli in Birmingham mit Black Sabbath einschließen. „Dies ist Ozzy Osbourne, wie man ihn noch nie gesehen hat: Ein ehrliches, warmherziges und zutiefst persönliches Porträt eines der größten…