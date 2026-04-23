Wie Long Distance Calling das erklärte Ziel eines „epischen Kopfkinos“ gelingt, erklärt uns ihr Gitarrist David Jordan.

Das komplette Gear-Special mit Long Distance Calling findet ihr in der METAL HAMMER-Maiausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Eine goldene Regel der zeitgenössischen Musik lautet: „It’s the singer, not the song“, was so viel bedeutet wie: Allein der Sänger entscheidet, ob ein Lied beim Hörer echte Emotionen auslöst. Die Komposition und ihre instrumentale Begleitung spielen demnach eine untergeordnete Rolle. Natürlich gibt es Ausnahmen, vor allem im Bereich von Klassik, Meditationsmusik oder auch bei Soundtracks. Aber in Rock, Pop, Metal, Punk und angrenzenden Genres hat der…