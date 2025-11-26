Wie aufwühlend ‘Babo - Die Haftbefehl-Story’ auch sein mag: Metal kann das auch! Scrollt euch also hier durch die besten Metal-Dokus.

Derzeit ist ‘Babo — Die Haftbefehl-Story’ in aller Munde. Während die Musikwelt zum einen fühlt, wie bewegend die Dokumentation ist, und zum anderen bemängelt, was man sowohl aus Sicht der Filmemacher als auch von Seiten der Labelchefs hätte bessermachen müssen, weisen wir lieber auf die wichtigste Tatsache hin: Das ist ja gar kein Metal! Sorry, Babo. Um den Blick also wieder aufs Wesentliche zu lenken, haben wir die stärksten Metal-Dokumentationen inklusive Streaming- und Kauf-Hinweisen zusammengetragen. Iron Maiden - Flight 666 Wer seit über 40 Jahren im Musik-Business unterwegs ist, hat eine Menge zu erzählen. Doch darum geht es in ‘Iron…