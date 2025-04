Geoff Tate arbeitet seit geraumer Zeit an einer Fortsetzung von OPERATION: MINDCRIME. Einen ersten Eindruck soll es schon bald geben.

Mit OPERATION: MINDCRIME haben Geoff Tate und Queensrÿche 1988 ein inzwischen legendäres Album erschaffen. 2006 erschien mit OPERATION: MINDCRIME II der weniger erfolgreiche Nachfolger. Seit 20212 gehen Tate und Queensrÿche getrennte Wege und doch hat der Sänger vor einiger Zeit beschlossen, die Geschichte der Konzeptalben weiterzuführen. Aktuell ist er mit seiner Band auf „Operation: Mindcrime - The Final Chapter“-Tournee, was bereits recht vielsagend ist. Nur noch einmal Im Interview mit Ethan Dometrius wurde Geoff Tate nun gefragt, warum er das Meisterwerk zum letzten Mal in voller Gänze spielen will. Er antwortet: „Es ist ein sehr, sehr beliebtes Album. Die Leute…