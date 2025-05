Unter allen bestätigten Künstlern für das „Back To The Beginning“ ist Lzzy Hale bislang die einzige Frau. Eine große Ehre, wie sie findet.

Das „Back To The Beginning“-Festival am 5. Juli 2025 im Birminghamer Villa Park, bei dem Ozzy Osbourne und Black Sabbath ihren Bühnenabschied geben, soll eine prächtige Sause werden. Zahlreiche namhafte Gäste werden sich die Klinke in die Hand geben – darunter auch Halestorm, angeführt von Frontfrau Lzzy Hale. Diese hat nun mit Audacy Music über diesen besonderen Tag gesprochen. Ungewiss Laut des musikalischen Leiters Tom Morello (Rage Against The Machine), müssen sich die Bands gedulden, bis alles offiziell bestätigt wird. Eine Erklärung dafür hat Lzzy Hale parat: „Wegen Ozzys Gesundheitszustand und allem werden wir erst am Tag selbst sehen, wie…