The Who und Drummer Zak Starkey gehen fortan getrennte Wege. Der Bruch geht auf ein Scharmützel zwischen Zak und Roger Daltrey zurück.

Bei den Classic-Rockern The Who hat sich in personeller Hinsicht etwas getan. So haben sich Gitarrist Pete Townsend und Co. von Schlagzeuger Zak Starkey getrennt, welcher bekanntlich der Sohn von The Beatles-Trommler Ringo Starr ist und die letzten 29 Jahre am Drumkit der Formation saß. Die Briten bestätigen den Rauswurf in einem von einem Pressesprecher überbrachten Statement. In die Wolle gekriegt Zuvor kursierten bereits Berichte darüber, dass Frontmann Roger Daltrey und Starkey während der jüngsten Liveshows in der Londoner Royal Albert Hall aneinandergeraten waren. In der Bekanntmachung nimmt die Band darauf ebenfalls Bezug: "Die Band hat eine kollektive Entscheidung getroffen,…