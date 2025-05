Puddle Of Mudd-Frontmann Wes Scantlin ist erneut mit dem Gesetz in Konflikt geraten und befindet sich derzeit offenbar in Haft.

Manche lernen es einfach nicht: Mit ‘She Hates Me’ gelang Puddle Of Mudd 2001 der internationale Durchbruch. Nun könnte es der Soundtrack zu Wes Scantlins derzeitiger Situation werden. Wie das Portal TMZ berichtet, ist der 52-Jährige erneut festgenommen worden. Der Vorwurf diesmal: Häusliche Gewalt und Drogenbesitz. Ereignet haben soll sich das Ganze in der Nacht zum 11. März. Spuren eines Kampfes Gegen 03:00 Uhr soll ein Notruf wegen einer häuslichen Auseinandersetzung eingegangen sein. Umgehend sollen Beamte zum Appartement in Torrance, nahe Los Angeles, gefahren sein, um den Vorfall zu untersuchen. Vor Ort wurde festgestellt, dass es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung…