In einer Radiosendung des Senders SiriusXM wurde Bruce Kulick erneut gefragt, ob es ein Angebot zum Wiedereinstieg gegeben habe.

Während eines Radioauftritts im Rahmen der Sendung „Trunk Nation With Eddie Trunk“ auf SiriusXM vom 16. Dezember sprach Ex-Kiss -Gitarrist Bruce Kulick über den Einstieg Tommy Thayers und die Frage, ob er sich selbst an dessen Stelle gewünscht hätte. Kein böses Blut Auf die Frage, ob er jemals gebeten wurde, Kiss nach dem zweiten, endgültigen Ausstieg Ace Frehleys wieder beizutreten, antwortete er: „Selbstverständlich habe ich mich gefragt, ob sie mich um einen Wiedereinstieg bitten würden, als ich hörte, dass Ace nicht mehr zu Gigs erschien und es sozusagen eine Zweitbesetzung durch Tommy gab, der einige Male dessen Outfit und Make-up…