Nach dem Erdbeben namens PAIN REMAINS (2022) wagen Lorna Shore mit ihrem neuen Werk I FEEL THE EVERBLACK FESTERING WITHIN ME den nächsten Schritt.

Nie wieder 'To The Hellfire' Bereits zu Beginn der Arbeiten am neuen Album stand fest: Es sollte keine Wiederholung alter Glanztaten geben. Sänger Will Ramos bringt es mit einem halb lachenden, halb ernsten Ton auf den Punkt: „Einen Song wie 'To The Hellfire' noch mal zu machen – das kam für uns nicht infrage. Wir hatten keine Lust, einfach wieder ein Stück rauszuhauen, das nur auf maximale Härte setzt. Was…