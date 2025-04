2020 feierten Benediction mit ihrem gefühlten Comeback SCRIPTURES fulminante Erfolge. Nun sind die Briten mit RAVAGE OF EMPIRES zurück.

Die Tücken der Technik Weil Gitarrist Darren "Daz" Brooks, der gerade hauptberuflich in London weilt, seinen Computer als älter als Moses verunglimpft – immerhin ist er kein Gründungsmitglied von Benediction –, wird auf Videotelefonie am Handy umgestiegen. Doch auch hier klappt nicht alles, wie es soll, sodass schlussendlich das Altbewährte siegt: Das Gespräch wird extern mitgeschnitten, fast wie früher mit dem guten alten Diktiergerät. „Ich bin oldschool, mir macht das…