Bei den Savatage-Konzerten 2025 wird Jon Oliva nicht den Gesang übernehmen. Kollege Caffery erzählt von den emotionalen Band-internen Prozessen.

2024 kündigten Savatage an, dass sie den europäischen Kontinent dieses Jahr drei Mal beehren werden. Im Juni geht es für die US-Metaller zunächst nach Belgien, anschließend in die Niederlande und zum Schluss nach Spanien. In einem neuen Interview mit Poisoned Rock sprach Gitarrist Chris Caffery nun über die Besetzung, die bei den anstehenden Konzerten die Bühne stürmen wird. Neben Caffery werden Johnny Lee Middleton am Bass, Al Pitrelli an der Gitarre und Jeff Plate am Schlagzeug ihr Können zum Besten geben. Das Mikrofon nimmt Zak Stevens in die Hand, was unter einigen Fans für Empörung gesorgt hat. Gründungsmitglied und früherer…