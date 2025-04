Anlässlich des Jubiläums des The Smashing Pumpkins-Albums MELLON COLLIE AND THE INFINITE SADNESS wird eine exklusive Opernfassung auf die Bühne gebracht.

Billy Corgan ist bekannt als der kreative Kopf hinter The Smashing Pumpkins. Für sein neustes Werk hat er sich mit der Oper von Chicago zusammengetan, um das Album MELLON COLLIE AND THE INFINITE SADNESS (1995) von einer völlig neuen Seite zu betrachten. Das Werk feiert dieses Jahr seinen 30. Geburtstag und hat seinerzeit viele Genre-Grenzen zum Schwanken gebracht. Von Thrash Metal über Grunge bis hin zu akustischen Stücken hat MELLON COLLIE AND THE INFINITE SADNESS einiges zu bieten. Exklusives The Smashing Pumpkins-Opernerlebnis Das Ergebnis der Zusammenarbeit der Lyric Opera Of Chicago und Corgan nennt sich "A Night Of Mellon Collie And…