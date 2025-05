Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 11.04. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Herman Rarebell & Friends und Leper Colony.

Epica Epica schaffen es, auf musikalischer wie lyrischer Ebene ein­schmeichelnd zu berühren und herausfordernd zu faszinieren. (Hier weiterlesen) Messa Die sieben Stücke des mit einem bewussten Achtziger-Vibe versehenen Albums präsentieren sich ausgesprochen vielfältig. (Hier weiterlesen) In The Woods... Im Jahr 2000 war Schluss, seit 2014 gibt es ein Comeback mit einzig Drummer Anders Kobro von einst, ansonsten stark wechselnden Line-ups und mittlerweile vier Alben, die meist so zwischen „überraschend gut“ und „Was soll das?“ changieren. (Hier weiterlesen) Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Maiausgabe. *** Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht…