Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Kontrollverlust live in Essen 29.01.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: Kontrollverlust

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
METAL HAMMER Podcast Folge 113 mit Rage
Rage im Interview! METAL HAMMER gedenkt dem verstorbenen Tomas „Tompa“ Lindberg (At The Gates). Neue Alben von Amorphis, Dirkschneider u.a.
Back In Black – das Metal-Update Tomas Lindberg ist tot. METAL HAMMER gedenkt At The Gates-Sänger „Tompa“, der im Alter von nur 52 Jahren verstorben ist. Umbruch bei Kissin’ Dynamite: Sänger Hannes Braun verkündet seinen Ausstieg. Was bedeutet das für die Band? Und was ist eigentlich los bei Watain? Live To Win – die Verlosung Gewinnt hier 5x2 Konzert-Tickets für das Alter Bridge-Geheimkonzert am 7.10.2025 in Berlin! Myles Kennedy und Mark Tremonti spielen ein exklusives Akustik-Event inklusive bisher unveröffentlichter Single. Die Tickets sind nicht im freien Verkauf erhältlich. Einlass ist 19 Uhr, der Ort bleibt bis kurz vor dem Gig…
Weiterlesen
Zur Startseite