Am Samstagabend fährt der ‘Tekkno Train’ durch 3sat, denn der Sender zeigt einen Konzertfilm von Electric Callboy.

Konzerte von Electric Callboy sind eine einzige große Party. Davon kann man sich am Wochenende selbst ein Bild machen. Denn 3sat strahlt am morgigen Samstag, den 23. August 2025 um 22.00 Uhr den Konzertfilm ‘TEKKNO -- Live In Europa’ aus. Dabei gibt es insgesamt 21 Songs zu sehen, die 2023 in den Städten Frankfurt, Köln, München, Leipzig, Wien, Zürich, Hamburg, Warschau und Oberhausen mitgeschnitten wurden. Regie führten Oliver und Pascal Schillo. Erfolgsgeschichte "Ein Mix aus Eurodance, Porno-Metal und Airplay-Pop sind die Markenzeichen von Electric Callboy", informiert 3sat über ‘TEKKNO -- Live In Europa’. "In den Texten geht es um Partys,…