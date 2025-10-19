FEEL THE FIRE war der Startschuss für Overkill. Anlässlich des 40. Jubiläums blicken wir zurück auf die Anfänge des Thrash Metal.

Im Oktober 1985 veröffentlichte die US-amerikanische Band Overkill ihr Debütalbum FEEL THE FIRE über das Label Megaforce Records. In einer Zeit, in der der Thrash Metal gerade seine Zähne zeigte, war dieses Album ein ungeschliffener Diamant, der auf ein wertschätzendes Publikum traf. Die Originalbesetzung von Overkill bestand aus Bobby "Blitz" Ellsworth am Mikrofon, Bobby Gustafson an der Gitarre, Rat Skates am Schlagzeug und D. D. Verni am Bass - ein Line-up, das sich tief in die DNS des Genres eingebrannt hat. Overkill auf Höhenflug Musikalisch gehören Overkill zur zweiten Welle des Bay Area-Thrash, auch wenn sie geografisch aus New Jersey…