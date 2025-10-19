Die BBC veröffentlichte einen emotionalen Trailer zu der verschobenen ‘Sharon & Ozzy Osbourne: Coming Home’-Dokumentation.

Nachdem die BBC die Veröffentlichung ihrer ‘Sharon & Ozzy Osbourne: Coming Home’-Dokumentation auf Wunsch der Osbournes zuletzt verschieben musste, gibt es nun einen Trailer. Der einstündige Film soll am 2. Oktober um 22:00 auf BBC One und iPlayer erscheinen. Die Dokumentation sollte ursprünglich schon am 18. August erscheinen, wurde aber zunächst kommentarlos von der BBC entfernt. Später hieß es: "Unsere Sympathien sind in dieser schwierigen Zeit bei der Osbourne-Familie. Wir respektieren die Wünsche der Familie, noch ein wenig länger zu warten, bevor wir diesen sehr besonderen Film zeigen." Heimkehr Das Kamera-Team der BBC begleitete Sharon und Ozzy Osbourne über drei…