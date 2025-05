Heute vor genau 30 Jahren erschien BATTLES IN THE NORTH. Das dritte Album von Immortal hat einiges in der Black Metal-Welt ausgemacht.

Norwegischer Black Metal der Neunziger - bei den meisten dürfte direkt das stereotypische Bild aufleuchten, das maßgeblich der "Black Circle" rund um verschiedene Mayhem-Mitglieder prägte. Dass die Szene deutich vielseitiger war als das, bewiesen Immortal, die 1995 ihr drittes Album BATTLES IN THE NORTH veröffentlichten. Anlässlich des 30. Geburtstags des Werks betrachten wir es heute genauer. Kalt, kälter, Immortal Immortal entstanden ursprünglich aus den Bands Funeral und Amputation. Nach den Auflösungen der Gruppen fand sich das Quartett 1991 offiziell zusammen und begann sein (noch) Death Metal-Karriere. Dass sie sich in diesem Genre nicht zu Hause fühlten, merkten die Mitglieder besonders…