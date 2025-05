Der frühere Exodus-Sänger Steve "Zetro" Souza hat sich mit seiner Demission angefreundet und freut sich auf mehr Zeit mit seiner Familie.

Exodus haben sich bekanntlich jüngst von Sänger Steve "Zetro" Souza getrennt und stattdessen Rob Dukes zurück in die Band geholt. In seiner eigenen Zetro's Toxic Vault-YouTube-Reihe sprach Souza nun mit Moderator Walter Morgan über sein Aus bei den Thrash-Metallern. So ordnet der 61-Jährige die Entscheidung von Gitarrist Gary Holt und Co. mittlerweile als richtig ein. Es war richtig "Mein Sohn hat mich auf etwas aufmerksam gemacht, womit Gary auf meine Aussage, dass ich nicht gekündigt habe, sondern entlassen wurde, geantwortet hat", beginnt der ehemalige Exodus-Shouter seine Ausführungen. "Und ich muss seiner Analogie zustimmen. In einer Band zu sein ist wie…