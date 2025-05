Vor einigen Monaten wurde Doug Aldrich wegen Kehlkopfkrebs operiert. Nach der anschließenden Therapie geht es ihm aktuell „wirklich gut“.

Vergangenen September wurde bekannt, dass The Dead Daisies-Gitarrist Doug Aldrich (Ex-Dio, Ex-Whitesnake) an Kehlkopfkrebs erkrankt ist. Sieben Monate, nachdem Doug Aldrich seine Operation „sehr erfolgreich“ überstanden hat, spricht er mit Scott Itter von Dr. Music, und erklärt: „Ich fühle mich großartig. Es geht mir wirklich gut. Es dauert zwar noch, aber ich bin auf einem guten Weg.“ Einzig die Nahrungsaufnahme gestaltet sich zuweilen etwas schwierig: „Wenn man bestrahlt wird, hat man keinen Hunger mehr. Jeden Tag wird einem der Hals gebraten, und irgendwann verliert man den Geschmackssinn und kann nicht mehr so ​​gut schlucken. Und so nimmt man ab. Ich…