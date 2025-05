Drei Jahre nach ihrem letzten Studiowerk veröffentlichen Alestorm im Juni ihr achtes Album. Details und die Titelliste teilten sie auf Instagram.

Wenn das Internet auf einmal knallgelb erstrahlt, kann das nur eines bedeuten: Die entenliebenden Piraten von Alestorm sind zurück und entern mit THE THUNDERFIST CHRONICLES die Herzen ihrer Fans. Am 20. Juni ist es endlich so weit, und das achte Album der Schotten kommt auf den Markt. Passenderweise enthält es genau acht Lieder - darunter der längste Song, den die Band je veröffentlicht hat. Auf Instagram schreiben Alestorm: "Oh wow! Wir freuen uns, unser achtes Studioalbum THE THUNDERFIST CHRONICLES anzukündigen, das am 20. Juni 2025 bei Napalm Records erscheint! Das ist wahrscheinlich das verrückteste Album, das wir jemals produziert haben.…