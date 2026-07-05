Extremwetter vs. Festivals. Streaming-Plattformen vs. KI-Musik. Neues von Bad Wolves. Interview mit Dominum. Album der Woche von Moonspell u.a.

Back In Black – das Metal-Update Vainstream Festival muss wegen Extremwetter abgebrochen werden Bad Wolves überraschen mit Sängerin Sara „Killboy“ Skinner Rudy Sarzo nutzt KI!? Streaming-Plattform Tidal wehrt sich gegen KI-Musik Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo stellt diesmal dieses neue Metal-Album vor: Moonspell FAR FROM GOD Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify. Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview Das neue Dominum-Album NIGHT IS CALLING erscheint. METAL HAMMER-Autor Lothar Gerber im Gespräch mit Dr.…