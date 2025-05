Letztes Jahr implodierten As I Lay Dying zum zweiten Mal. Ex-Gitarrist Ken Susi schildert den Vorfall, der das Fass zum Überlaufen brachte.

Tim Lambesis schafft es immer wieder, seine Band-Kollegen zu vergraulen. Erst letztes Jahr schrieb der Sänger wieder einmal Schlagzeilen, als alle seine Band-Mitglieder innerhalb von wenigen Tagen beschlossen, As I Lay Dying zu verlassen. Aus gutem Grund, wie der ehemalige Gitarrist Ken Susi jetzt in einem Interview mit dem BREWtally Speaking Podcast offenbart. Lügen und Falschaussagen Zu seiner Entscheidung, jetzt öffentlich über den Zerfall der Band zu sprechen, hatte Susi Folgendes zu sagen: „Meiner Meinung nach ist es einfach inakzeptabel, dass Tim jetzt in den Podcasts seiner Freunde auftritt und falsche Behauptungen darüber aufstellt, warum sich die Band aufgelöst hat.…