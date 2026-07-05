Tattoos, Metal und Mittelmeer – die zweite Wildcat Tattoo Cruise sollte im Mai 2026 genau das liefern, musste aber wegen der Sicherheitslage im Nahen Osten abgesagt werden. Nun steht fest, wann und mit wem die Reise nachgeholt wird.

[Update vom 29.6.2026:] Geschippert wird übers Mittelmeer, die Reise dauert einen Tag länger, zwei Headliner bleiben, einer fehlt – das sind die Eckpunkte der zweiten Wildcat Tattoo Cruise, die nun im April 2027 stattfinden wird. Es ist ein Nachholtermin, denn die eigentlich geplante Reise konnte nicht stattfinden. Es war im Mai 2024, als die Wildcat Tattoo Cruise ihre gelungene Premiere feierte (METAL HAMMER berichtete). Damals mit Start und Ziel in Bremerhaven und Stopps in Dover und Rotterdam. Für den 1. bis 6. Mai 2026 war dann die zweite Auflage der Kreuzfahrt für Tattoo-, Rock- und Metal-Fans geplant, doch die Event-Reise…