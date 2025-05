Steve Lukather war eng befreundet mit Eddie Van Halen. Jetzt offenbart der Gitarrist, dass er nicht vorhat, Eddies Rolle in Van Halen zu übernehmen.

Steve Lukather, bekannt als Gründungsmitglied und Gitarrist der Band Toto, war lange Jahre mit Eddie Van Halen befreundet. Kein Wunder also, dass nach dessen Tod erste Vermutungen aufkamen, dass Lukather auf zukünftigen Van Halen-Alben seine Rolle übernehmen würde. Jetzt gab Lukather jedoch auf Instagram bekannt, dass er „niemals Gitarre für einen Van Halen-Song spielen würde". Alte Aufnahmen und neue Ideen Bereits letzte Woche berichtete De Telegraaf, die größte holländische Tageszeitung, dass Alex Van Halen aktuell an einer Sammlung von bisher unveröffentlichten und unvollendeten Van Halen-Aufnahmen arbeite. Für Alex Van Halen kam für diesen Prozess niemand außer Steve Lukather in Frage.…